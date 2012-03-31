Порошенко заверил, что ультиматумов Януковичу не ставил

{1-}Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко уверяет, что не ставил ультиматумов при назначении на должность.

Об этом он заявил в эфире «Шустер Live», отвечая на вопрос, действительно ли он ставил президенту Виктору Януковичу требование освободить политзаключенных.

«Судебные процессы над Тимошенко и Луценко проходили таким образом, который лишил их права на честный, беспристрастный суд и право на защиту», - заявил министр.

«Никому я не ставил никаких ультиматумов, но тема в разговоре демократических прав, свобод и европейских ценностях, в том числе включая и вещи о которых вы упомянули, безусловно, присутствовала. И, безусловно, мы должны продемонстрировать прогресс в этом направлении», - сказал он.

«Я сказал то, что я сказал», - добавил министр.

Как известно, ранее сообщалось, что соглашаясь на должность министра экономики, Порошенко просил Януковича сделать все возможное для освобождения политических заключенных.

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