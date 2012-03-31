Порошенко возмущен переносом сроков подачи деклараций чиновниками

{1-} Глава Министерства экономического развития и торговли Петр Порошенко подверг критике решение Конституционного суда о переносе сроков декларирования депутатами и госслужащими своих расходов и пообещал 31 марта обнародовать свою декларацию.

«Мне стыдно за это решение КС. Я категорически считаю неприемлемым это решение, которое дискредитирует не только судебную ветку власти, а и страну», - сказал министр в эфире программы «Шустер Live» в пятницу, 30 марта.

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По его словам, такой вердикт КС позволяет «потенциальным коррупционерам прятаться за этим решением».

«Завтра (31 марта – Ред.) будет обнародована моя личная декларация и, несмотря на это решение КС, будут выданы все мои доходы и все мои расходы за предыдущий год», - подчеркнул Порошенко.

Ранее «Главред» сообщал, что зарплата Порошенко на посту министра составляет 18 тысяч 759 гривен 28 копеек. Всю ее он намерен перечислять в благотворительный фонд.

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