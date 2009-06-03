Ярослав Джоджик: Мы выйдем из коалиции только при условии, если в ВР будет внесен общий проект Конституции БЮТ и ПР

Эти шаги УНП резонируют с другими «шагами на опережение», которые предпринимают противники еще не рожденной коалиции и планов, которые она якобы вынашивает. Самый свежий из них – возможная добровольная отставка Виктора Ющенко и автоматические досрочные президентские выборы, которые должны быть всенародными. Шаги как будто благородные, но эффективны ли они? Что касается намерений Ющенко – без комментариев: представитель Президента в парламенте Игорь Попов уже заявил, что никаких добровольных отречений Президент не готовит. А вот относительно УНП... Конечно, шести голосов коалиции будет не хватать, но, по большому счету, она и так давно «подпитывается» вовсе не коалиционными голосами КПУ. А выход группы депутатов, как трактовал похожую ситуацию Конституционный суд, не ведет к развалу коалиции: такое решение могут принимать только фракции большинством голосов. Пока такого решения фракции НУНС нет. С другой стороны, развал коалиции откроет широкий путь для формирования новой коалиции и развяжет руки БЮТ и ПР...



Так чего же добивается УНП такими заявлениями и угрозами? Об этом «Главред» говорил с членом УНП и пока еще членом коалиции НУНС-БЮТ-Блок Литвина Ярославом Джоджиком.



Господин Джоджик, действительно ли завтра УНП собирается объявить о выходе из коалиции НУНС-БЮТ-Блок Литвина?



Мы приняли такое решение, потому что последующее развитие ситуации грозит тем, что будет или создана новая коалиция и внесены изменения в Конституцию, или же нынешняя коалиция будет использована в качестве ширмы, за которой можно было бы эти изменения внести. На заседании руководящего органа УНП было принято решение, согласно которому в случае внесения общего проекта изменений в Конституцию БЮТ и Партии регионов на регистрацию в ВР, которая окончательно подтвердит намерения этих субъектов политического процесса осуществить свои намерения, одномоментно депутаты от Украинской народной партии выйдут из коалиции НУНС-БЮТ-БЛ и таким образом поставят под сомнение ее легитимность. То есть мы сделаем так, чтобы фракция «Наша Украина-Народная самооборона» не была ширмой для возможных действий ПР и БЮТ...



Ну и что? Партия регионов и БЮТ создадут себе свою коалицию и сделают свое дело - вот и все! Вы только облегчите эту задачу БЮТ, потому что им не придется оправдываться, почему они покинули старую коалицию ради нового союза....



Дело в том, что сегодня представители, в первую очередь БЮТ, осознают рискованность для своего имиджа шага, связанного с созданием коалиции с Партией регионов. Они понимают, что такая коалиция, конечно, может быть создана, но их замысел в отношении изменений в Конституцию и голосования за это 300 голосами может и не осуществиться. И тогда они настолько масштабно замараются, что шансы победной президентской кампании Юлии Тимошенко на всенародных выборах становятся нулевыми. Конечно, чтобы не допустить такого развития событий на случай неуспешного голосования, в БЮТ хотят, чтобы в этом процессе находилась и фракция «Наша Украина-Народная самооборона». Поэтому понимая, что БЮТ собирается осуществлять свои планы абсолютно без участия УНП, без НУНС, мы вполне сознательно идем на этот шаг – выход из коалиции, чтобы в очередной раз руководство БЮТ сопоставило и соразмерило риски первого и второго вариантов развития ситуации.



То есть в отличие от политиков, которые теперь потирают руки и говорят, что очень хорошо, что они сейчас создают эту новую коалицию ПР и БЮТ, очень хорошо, что они вносят изменения в Конституцию, а затем мы им на втором этапе не дадим этого сделать, я считаю, что этот подход ошибочен, а риски - чрезвычайно высоки. Поэтому наша стратегическая задача – не допустить такого развития ситуации, не допустить этих рисков для Украинского государства. Потому что реалии заключаются в том, что финансово-экономический кризис не останавливается, проблемы в украинской экономике, проблемы с наполнением бюджета весьма масштабные, но, к сожалению, вся энергия управленцев – начиная от премьер-министра и по всей вертикали исполнительной власти - направлена не на устранение всех тех проблем, которые сегодня есть в украинской экономике, а на то, чтобы тем или иным способом создать новую коалицию и внести изменения в Конституцию.



Наша позиция заключается в том, что такой сценарий должен быть полностью отставлен и выброшен на свалку истории, и вся – и правительственная, и парламентская часть коалиции - должна начать полноценную работу над устранением всех проблем в украинской экономике.



Ну, до сих пор полноценно заняться экономикой так и не удалось... Как вы сами оцениваете шансы на создание коалиции ПР и БЮТ, так как в действительности ситуация с этим вопросом внутри этих политических сил достаточно неопределенная, хотя, безусловно, шансы есть. Да и лидеры, говорят, еще сомневаются: дескать, Янукович на заседании фракции заявил, что в принципе хотел бы идти на всенародные выборы, что пусть фракция решает, нужна ли им коалиция с БЮТ и выборы в парламенте или нет... Так что, может, еще и ничего не будет... А вы тут выступаете со своей угрозой фактически развалить действующую коалицию...



Вы знаете, я политик, а не эксперт, поэтому оценивать шансы, будет создана эта коалиция ПР и БЮТ или нет, будет внесен их проект изменений в Конституцию или нет, я бы не хотел. Такие оценки могут давать только субъекты переговорного процесса. Я могу говорить лишь о том, что я как политик и Украинская народная партия как политическая организация делаем все для того, чтобы не допустить такой сценарий...



При каких условиях УНП может пересмотреть свое решение о выходе из коалиции? В таком случае вы же, наверное, окажетесь в оппозиции к такой коалиции? Потому что сейчас очень много говорят – и в ПР, и в БЮТ - о широчайшем объединении всех со всеми ради преодоления кризиса и приводят в качестве примера послевоенную Германию...



Мы как политическая партия давно приняли решение, что в коалиции с Партией регионов, которая является идеологическим антиподом УНП, имеет совсем другие стратегические цели, – начиная с двуязычия и заканчивая внешнеполитическими векторами, мы быть не можем. Поэтому вопрос нашего неучастия в этой коалиции не может быть изменен в принципе.



Но такого подарка – что мы просто так будем инициировать выход из коалиции НУНС-БЮТ-Блок Литвина – мы не преподнесем! Мы не сделаем так, чтобы БЮТ мог сказать, что вот, дескать, УНП вышла из коалиции, коалиции нет, и у нас не было другого выхода, кроме создания новой коалиции с БЮТ! Завтра мы поставим вопрос на заседании фракции НУНС, чтобы это было и решением фракции, что только в том случае, если будет внесен общий проект Конституции БЮТ и Партии регионов, мы будем и сами выходить, и побуждать наших коллег из фракции принять официальное решение по этому поводу.



Еще раз спрашиваю – ну и что? Вот Виктор Ющенко говорит, что выборов президента в парламенте не будет. Что может остановить депутатов, которых обстоятельства, созданные вами же, заставят идти до конца? Что в таком случае будет мешать идти на союз ПР и БЮТ тем, кто сейчас колеблется?



Я хочу отметить то, что каждый должен отвечать за свое, и мы говорим о своих действиях и шагах, о том, что мы будем делать, чтобы застопорить этот процесс. И таким образом донести до общества, что полная ответственность за развитие ситуации лежит на БЮТ, который на сегодняшний день является субъектом одной коалиции, но уже в течение нескольких месяцев тайно, за рамками участников нашей коалиции, ведет переговоры и строит договоренности с ПР... И при этом никаких встреч с глазу на глаз, никакой информации для членов коалиции нынешней...



Знаете, и у членов БЮТ, похоже, не так много информации, что происходит в «верхах» на самом деле...



Конечно! А мы открыто заявляем о своих планах, чтобы этого не допустить! Мы уверены, что своим шагом, серьезным привлечением человеческого фактора и массовых акций протеста мы этого не допустим. Потому что политики надеются, что сейчас положение наших людей весьма непростое и они не выйдут на улицы. Но хочу напомнить, что в 2004 году, в канун президентской кампании, все социологические исследования показывали, что лишь 4-5% граждан в случае масштабных фальсификаций готовы выйти на акции протеста. Сегодня идет речь не просто о возможности массовых фальсификаций, сегодня вопрос на порядок важнее: речь идет о том, что процедурно полностью отнимает у людей право голоса. То есть масштабы задуманного сегодня на порядок циничнее, чем попытки на определенных участках провести фальсификации, как это было в 2004-м! Поэтому я, имея опыт массовых акций протеста и видя, какой была динамика общественного мнения по этому поводу, уверен: если полномасштабно будут доказаны все риски и все проблемы, которые могут возникнуть у общества и Украинского государства в целом в случае создания коалиции ПР и БЮТ, массовые акции обязательно будут, и будут они не менее масштабными, чем пять лет назад...



Я бы не была такой оптимисткой по этому поводу... А УНП консультировалась, советовалась перед принятием такого своего решения с Президентом Виктором Ющенко?



Ну, я хочу сказать, что у Украинской народной партии по этому поводу самостоятельная позиция. Встречался ли Юрий Костенко с Президентом?.. Мне об этом неизвестно.



Просто УНП готовит шаги на опережение коалиции ПР и БЮТ, как и Виктор Ющенко, который якобы готов уйти в добровольную отставку и спровоцировать досрочные президентские выборы, которые начнутся, как говорят, уже сегодня...



Ну, вы спрашиваете меня о нашей позиции и хотите, чтобы я был экспертом замыслов или возможных действий Президента... Думаю, о Президенте нужно спрашивать в другой инстанции.



Ваша подпись под соглашением фактически «родила» существующую коалицию НУНС-БЮТ-Блок Литвина. Вы никогда не жалели о том, что сделали это, учитывая неэффективность этой коалиции и сложную историю ее существования?



Мы сегодня знаем, как есть – в украинской экономике, в украинской политике и украинской власти. Спрогнозировать, что могло бы быть, если бы эта коалиция не была тогда создана, невозможно, ведь ни один политик в Украине не предлагал никакой альтернативы, которая могла бы положительно повлиять на развитие ситуации в государстве. Поэтому я тогда вступил в коалицию согласно решению партии и доныне считаю, что на том этапе это было единственно правильное решение... Мы же понимали, в каком положении, в случае развала коалиции, оказалось бы правительство в канун переговоров с Россией по газу в условиях газовой агрессии... Поэтому я считаю, что на том этапе это был правильный шаг. К тому же УНП, находясь в коалиции, никогда не была на подтанцовке ни у одного лидера, а всегда весьма критически оценивала деятельность того правительства и премьер-министра, членами коалиции которого мы являемся. И на этом этапе мы тоже поступаем единственно правильно, жестко критикуя руководство БЮТ, которое из всех возможных сценариев последующего развития ситуации выбрало наиболее губительный для интересов Украинского государства...







