Оппозицию попросили не мешать евроинтеграции Украины

{1-} Глава украинского МИДа Константин Грищенко призвал оппозицию не препятствовать, а способствовать евроинтеграции Украины.

«Я понимаю, что ваши усилия направлены на то, чтобы остановить подписание этого Соглашения (об ассоциации, - Ред.) под любым поводом», - сказал Грищенко, обращаясь к замглавы партии «Батьківщина» Григорию Немыре в эфире программы «Шустер Live» в пятницу, 30 марта.

По мнению министра, эти усилия осуществляются в интересах конкретной политической силы, и сейчас понятно, что они не дают того результата, на который «кое-кто рассчитывал».

Глава МИДа добавил, что Украина – принципиально важная страна для европейских партнеров.

«Я считаю, что здесь мы должны быть едины, поскольку это (евроинтеграция, - Ред.) нужно всем нам», - подчеркнул министр.

Стали известны подробности парафирования Соглашения об ассоциации Украины и ЕС

Ранее «Главред» сообщал, что Грищенко заявил: Украина рассчитывает подписать соглашение об Ассоциации с ЕС в течение 12 месяцев.

«Даже с чисто технической точки зрения, конечно же, это будет требовать нескольких месяцев. Речь идет, в самом оптимистическом варианте о сроке от 6 до 12 месяцев, как мы видим на примере тех соглашений, которые были подписаны до нас, в не таком далеком прошлом», - подчеркнул он.

Также напомним, что Немыря довольно скептически отнесся с к сообщению о парафировании документа и заявил, что «Партия регионов хочет поддержать предстоящее парафирование соглашения, намеченное на 30 марта, помпезным пропагандистским заявлением».

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