Ляшко продаст телефон с номерами министров и нардепов за 500 тысяч

{1-} Нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко недавно выставил на аукцион свой телефон Vertu Signature, за который рассчитывает выручить до полумиллиона гривен.

Как оказалось, нардеп решил продать телефон вместе с контактами министров, народных депутатов, звезд шоу-бизнеса и спорта. Вырученные деньги, уверяет политик, пойдут на помощь детским домам, сообщает ТСН.

«Свой Vertu я до сих пор не продал. Сейчас его заявленная цена составляет уже 120 тыс. грн, но я считаю, что это еще мало - хотя бы полмиллиона», - заявил он.

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«Пользуюсь iPnone последней серии черного цвета - белый у моей дочери Влады. Самое главное в телефоне для меня - писать тексты, пользоваться электронной почтой. Использую также будильник - утром играет одна из мелодий телефона», - рассказал нардеп.

«На вызовы установлена ​​песня Елки «Прованс». Есть, конечно, фотографии. Поставил на вызовы фото мамы, дочери, жены, некоторых друзей», - разоткровенничался Ляшко.

Ранее «Главред» сообщал, что компания Nokia планирует продать Vertu – свой бизнес по производству самых дорогих в мире телефонов. Такой шаг связан с намерением компании сосредоточиться на усилении конкурентоспособности на рынке смартфонов, в том числе в отношении корпорации Apple, своего главного соперника,

фото: facebook

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