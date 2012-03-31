Патриарх Кирилл отсудил у соседей 19 миллионов

{1-} Патриарх Русской православной церкви Кирилл осудил у своих соседей по «Дому на набережной» - дочери и внуков экс-министра здравоохранения Юрия Шевченко - 19 млн руб. (648 тыс. долл.).

Кроме того, Кирилл считает, что ему было бы некорректно прощать людей, которые проиграли его семье многомиллионный иск. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев, который провел частную встречу с главой РПЦ, сообщает «Сегодня».

Патриарх Кирилл открестился от часов за 30 тысяч евро - это коллаж (ФОТО)

Речь идет о резиденции в здании, где цена квартиры достигает 2—3 млн долл.. Он стоит около Москвы-реки, напротив Кремля, там жили дети Сталина, Хрущева и маршала Жукова.

Патриарх Кирилл, уверяет Соловьев, в этом доме не живет, он прописал там троюродных сестер. Соседи по нижней квартире — дочь и внуки экс-министра здравоохранения Юрия Шевченко — затеяли ремонт и пыль повредила раритетные фолианты, принадлежавшие еще отцу Кирилла.

Суд постановил взыскать в пользу патриарха 19 млн руб. В той же беседе Кирилл сказал, что дорогие часы Breguet, которые появились на фото в СМИ во время его визита в Украину — это коллаж.

«Дом на набережной»

Ранее «Главред» сообщал, что во время прошлогоднего визита патриарха Кирилла в Украину, на его руке красовались часы фирмы Breguet стоимость в 30 тыс. евро с ремешком из крокодильей кожи. В свое время клиентами компании были известнейшие персоны: королева Мария-Антуанетта, Наполеон Бонапарт, Принц Уэльский, царь Александр I, царица Александра Федоровна, сэр Уинстон Черчилль.

фото: leo-sosnine.livejournal.com

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