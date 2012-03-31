Тулузского стрелка похоронили под крики «Аллах акбар!»

{1-} Тулузского стрелка 23-летнего Мохаммеда Мера похоронили в пригороде Тулузы. В церемонии участвовали около 20 молодых людей — друзей Мера. Некоторые из них кричали «Аллах акбар!».

Впрочем, другие участники похорон попросили их вести себя тише. За происходящим наблюдало множество полицейских, а в воздухе кружил вертолет, сообщает ntv.ru.

Напомним, 23-летний француз алжирского происхождения в марте расстрелял семь человек, в том числе трех детей из еврейской школы. Неделю назад он был убит в перестрелке со спецназом, который штурмовал его квартиру. До этого он объяснил свои преступления тем, что принадлежит к «Аль-Каиде» и мстит за палестинских детей.

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Ранее сообщалось, что Мера планируют похоронить на родине в Алжире — по крайней мере так хотела его семья. Однако власти Алжира отказались принять тело террориста.

Ранее Главред также сообщал, что отец тулузского стрелка заявил, что подаст в суд на государство за убийство своего сына во время штурма его дома. По его словам, он готов всю жизнь работать на адвокатов.

Отец преступника Бенаель Мохаммед Мера заявил, что намерен нанять самых лучших адвокатов. Он также отметил, что готов работать всю свою жизнь, чтобы оплатить их.

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