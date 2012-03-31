Янукович научил россиян выбирать сало

{1-} Президент Виктор Янукович научил россиян, как нужно выбирать сало, кроме того он объяснил, с чем сало надо есть. Об этом Янукович рассказал во время интервью одному из российских телеканалов, сообщает УНН.

«Раньше очень любил бывать на рынках и выбирать сало нескольких сортов», - сказал Янукович, и пользуясь случаем, рассказал российскому корреспонденту все тонкости выбора сала: «У сала должна быть чистая кожица, ибо без нее не поймешь вкус, кожура должна быть мягкой, хорошо вычищенной и конечно с запахом соломы».

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Также Президент рассказал с чем украинский продукт надо употреблять: «С луком, чесноком и по рюмке».

Ранее «Главред» сообщал, что рассказывая о своей жизни, Янукович поучил российских журналистов экономности и поведал, что шарфик для жены Людмилы на 8 Марта купил в магазине дьюти-фри.

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