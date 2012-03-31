Виновника смерти Чорновила «хоронили» шесть раз

{1-} Главный фигурант по делу о гибели в марте 1999 года Вячеслава Чорновила - шофер КамАЗа Владимир Куделя - рассказал, что смерть лидера Народного Руха трагическая случайность, а его самого журналисты шесть раз «хоронили».

«Я уже 13 лет живу под гнетом подозрений в намеренной аварии, якобы специально кем-то подстроеной, чтобы физически устранить Чорновила. Мне уже за 50, и если бы я действительно был в чем-то виноват, то меня бы уже давно посадили, я бы отбыл срок и вышел на свободу», - сказал Куделя газете «Сегодня».

По словам Кудели, журналисты и его самого «уже шесть раз хоронили, эксгумировали тело мое, с кем перепутав, хотя, как видите, я жив».

«Я и место жительства был вынужден изменить. Все разговоры о том, что это была какая-то спецоперация, в которую втянули и меня, - ерунда. Не буду даже комментировать. Теперь пусть суд во всем разберется...», - добавил он.

Сейчас в Бориспольском горрайсуде слушается его дело по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей.

Впрочем, другие участники процесса сомневаются, что версия умышленного убийства действительно надумана.

13 лет назад погиб Вячеслав Чорновил (ФОТО)

«Что Куделя - он всего лишь слепой исполнитель чьей-то злой воли, в суде говорит только то, что хочет сказать и выгодно лично ему. А вот кто заказчик этого страшного преступления - это вопрос вопросов, на него нет ответа, и неизвестно, получим и лмы ее когда-нибудь!» - отметила родная сестра Чорновила Валентина Максимовна.

У нее остаются большие сомнения также в объективности повторной судмедэкспертизы. Не верит в случайность смерти отца и его сын, нардеп Тарас Чорновил.

«Если сработали подушки безопасности, был бы жив и водитель «Тойоты» Евгений Павлов. Но никто не удосужился вникнуть в то, почему они в момент столкновения с КамАЗом оказались отключенными. Непонятно и то, сколько подушек - одна или две, ведь вещественные доказательства постарались очень быстро уничтожить, и среди них - остатки «Тойоты», - подчеркнул он.

Это все, что осталось от автомобиля

Ранее «Главред» сообщал, что 25 марта исполнилось 13 лет со дня гибели Вячеслава Чорновила. В 2011 году Генпрокуратура возобновила следствие по делу о его смерти.

Вячеслав Чорновил трагически погиб в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся на шоссе с КамАЗом. Обстоятельства смерти одного из самых ярких украинских политиков остаются до сих пор неопределенными.

фото: segodnya.ua

Новости по теме:

Тарас Чорновил не верит, что убить отца приказал Кравченко

ГПУ объединила дела о гибели Кравченко и Гонгадзе

Суд отказался закрывать дело о смерти Чорновола

Украина отметит юбилей Чорновила на государственном уровне

Умерла вдова Вячеслава Чорновола – Атена Пашко