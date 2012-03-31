У Литвина - 1,1 млн грн дохода и «Победа» в гараже

{1-} Совокупный доход за 2011 год спикера украинского парламента Владимира Литвина составил 1 млн 149 тыс. грн, о чем свидетельствует его декларация о доходах, обнародованная на сайте Верховной Рады.

Доход составили: зарплата - 286 тыс. грн, доход от научно-преподавательского и авторского вознаграждения - 401 тыс. грн, проценты по банковским депозитам - 461 тыс. грн. Доходы жены Литвина - Татьяны составили 41 тыс. грн, сообщает «Интерфакс-Украина».

Жена Литвина в Крыму имеет собственный комплекс с вертолетной площадкой (ФОТО)

Семье спикера принадлежит квартира площадью 259,8 кв. м. Он является собственником земельного участка площадью 4 тыс. 698 кв. м, автомобилей «Тойота Лендкрузер» 2008 года выпуска (объем двигателя 5 663 куб. см), ГАЗ-21 1962 года выпуска (2 445 куб. см), а также гаража площадью 18 кв. м.

Жена Литвина владеет земельным паем 9,56 га на правах наследства, дачным домом (277,2 кв. м), эллингом (сооружение для хранения и мелкого ремонта спортивных судов) площадью 314,8 кв. и нежилым помещением площадью 25,5 кв. м, а также арендует земельный участок площадью 0,0614 га. Она является владельцем автомобиля «Крайслер Крузер» 2007 года выпуска (объем двигателя 2 429 куб. см).

Опубликован рейтинг самых богатых украинцев

Сумма средств на счетах в банках у Литвина составляет 4 млн 320 тыс. грн, его жены - 749 тыс. грн. Их затраты на содержание имущества составили 64 тыс. грн.

Ранее «Главред» сообщал, что министр экономического развития и торговли Петр Порошенко подверг критике решение Конституционного суда о переносе сроков декларирования депутатами и госслужащими своих расходов и пообещал 31 марта обнародовать свою декларацию.

При этом он также пообещал отказаться от зарплаты министра (18 759 грн 28 коп.) и перечислять ее в благотворительный фонд.

Новости по теме:

Литвин: политики готовы залезть в постель к избирателям

Регионалы попросили у КС права не раскрывать свои миллионы (ДОКУМЕНТ)

Порошенко пообещал рассказать о доходах

Регионалы отказываются обнародовать свои миллионы

Многие нардепы откажутся показывать свои декларации - Арьев