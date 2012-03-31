В гибели 28 человек в Швейцарии DVD не виновато

{1-} Следственная бригада не подтвердила версию, что произошедшее 13 марта в Швейцарии ДТП и унесшее жизни 28 человек, могло произойти из-за действий с DVD-фильмом, который за несколько мгновений до аварии вставлял в проигрыватель водитель или один из пассажиров разбившегося автобуса.

Об этом со ссылкой на газету Le Soir сообщает РИА "Новости".

Ранее телерадиокомпания RTBF высказала версию, что автокатастрофу мог неумышленно спровоцировать один из учителей, который, вероятно, отвлек водителя, манипулируя с DVD-фильмом. В сообщении говорилось, что несколько детей подтвердили, что за мгновение до автокатастрофы в проигрыватель был загружен DVD.

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Однако, как отмечает газета, опрос семи выживших в ДТП детей, который проводила на этой неделе в Бельгии следственная группа из Швейцарии, показал, что они не видели, чтобы кто-либо перемещался по автобусу за несколько минут до аварии, и не заметили ничего необычного.

Восстановление картины происходившего в салоне транспортного средства выявило, что сам водитель, скорее всего, не мог производить какие-либо действия с DVD-проигрывателем, который находился с неудобной для него стороны.

Ранее «Главред» сообщал, что авария произошла в районе города Сьер в кантоне Вале 13 марта в 21:15 по местному времени. Автобус по неизвестной причине потерял управление и врезался в стену туннеля. Жертвами ДТП стали 28 человек, среди них 22 ребенка.

фото: bbc.co.uk

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