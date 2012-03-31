Тигипко знает, сколько в Украине дорогих машин, квартир и яхт

{1-} Вице-премьер — министр соцразвития Сергей Тигипко заявил, что в Украине не так много предметов роскоши, которые принадлежат частным лицам и которые могут стать объектами налогообложения в новом законе о налоге на роскошь.

Однако в его ведомстве «все на учете» — кто чем владеет и в каких размерах. По словам Тигипко, в ведомстве все посчитали, а потому цифра в 800 млн грн взята не «с потолка», сообщает ZN.UA

Налог на роскошь: вертолет обойдется в $1000, яхта - $2000

«Конечно, знаем. Все на учете. Пожалуйста: домов и квартир — более 13 тыс., автомобилей — более 97 тыс., дорогой обуви, одежды и драгоценностей — 1% общего оборота, яхт, которые могут попасть под налогообложение, — более 1,1 тыс.» — рассказал Тигипко.

Напомним, что ожидаемые дополнительные поступления в бюджет от налога на роскошь Минсоцполитики оценивает в размере около 800 млн грн в год.

На вопрос издания, не считает ли он сложным администрирование этого налога, чиновник ответил: «Не считаю... Все просто, понятно и прозрачно».

«В чем сложность? Если вы имеете квартиру площадью более 200 кв. м, она зарегистрирована, то раз в год к вам приходит от Налоговой службы просьба заплатить столько-то гривен из расчета 2% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр. 2% от 1073 грн. — 21 грн. 46 коп. Умножьте на 250, если у вас 250 кв. м, и получите четкую сумму — 5365 грн.

Если у вас есть машина, она тоже зарегистрирована. Автомобили кубатурой более 3,4 л облагаются налогом по ставке 20% от минимальной заработной платы за каждые 100 куб. см объема двигателя. Тоже автоматом приходит уведомление — раз в год вы платите», — поясняет Тигипко.

Ранее «Главред» сообщал, что если налог на роскошь все-таки будет введен, то украинским миллиардерам это не сильно ударит по карману. За год вертолет обойдется в сумму, эквивалентную 1000 долл., а яхта – в 2000 долл.

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