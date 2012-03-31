Туареги штурмуют город на севере Мали

{1-} Вооруженные отряды туарегов в субботу, 31 марта, ворвались в город Гао на севере Мали, сообщают западные СМИ.

По имеющимся данным, отряды сепаратистов, выступающих за независимость севера Мали, вошли в город на грузовиках, на которых установлено тяжелое вооружение, и водрузили в центре города флаг Азавада - пустынной территории, которую туареги хотят превратить в самостоятельное государство, сообщает «Интерфакс-Украина».

Находящиеся в Гао армейские части готовятся выбить сепаратистов из города.

Руководитель созданного мятежниками в Мали Национального комитета по восстановлению демократии и государства капитан Амаду Саного накануне обратился за помощью к международному сообществу в борьбе с сепаратистским движением кочевого племени туарегов.

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«Наша армия нуждается в помощи со стороны друзей Мали для того, чтобы спасти гражданское население и территориальную целостность страны», - сказал он на пресс-конференции в Бамако.

По его словам, на севере страны сложилась критическая ситуация.

Ранее «Главред» сообщал, что взбунтовавшиеся в Мали солдаты 22 марта объявили о низложении президента Амаду Туре и о намерении передать власть новому демократически избранному правительству. Мятежники учредили Национальный комитет по восстановлению демократии и государства.

Причина переворота, по их словам, заключается в неспособности главы государства урегулировать кризис на севере страны, где произошло восстание туарегов и где действуют радикальные мусульманские группировки.

Туареги воспользовались кризисом в Мали и стали захватывать города на севере страны. Они возобновили с удвоенной силой борьбу за независимость в тех регионах, которые считают своей родиной.

фото: obozrevatel.com

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