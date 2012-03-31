Тигипко: я не подходил к государственным деньгам

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Сергей Тигипко, вице-премьер- министр социальной политики заявляет, что не занимается лоббированием во власти своих бизнес-интересов.

«Я ничего не лоббирую вообще в отношении своего бизнеса. Мой бизнес сейчас имеет запрет на работу с государственным сектором», - сказал Тигипко в интервью ZN.UA.

«Упрекнуть меня в том, чтобы я подходил к государственным деньгам… Никогда не имел желания работать с любым государственным оператором», - отметил вице-премьер.

«Если мы производим вагоны, то государственные предприятия у нас вагоны не покупают. Если банк выдает кредиты, то он не работает с государственными предприятиями и не обслуживает их. Та же страховая компания в этом году нечаянно выиграла какой-то тендер по «Артеку», но по моей инициативе этот тендер был отменен и моя компания не принимает в новом участия.

Ранее Сергей Тигипко заявлял, что готов к тому, что Партия регионов использует его, как таран в социальных реформах, и в какой-то момент, со всем негативом, уберет с политической арены.

«За два года во власти мой рейтинг упал примерно на 10%. Сейчас он составляет где-то 3,5-4%. Конечно, хочется, чтобы все шло по нарастающей. Но я уже бывал в ситуации, когда нужно было слушать общественное мнение, осуждение окружающих, но принимать нужные, хотя и тяжелые решения», - отметил политик.

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