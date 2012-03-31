В Москве зоозащитники призывали бойкотировать Евро-2012 в Украине

31 марта в центре Москвы зоозащитники сообщества «Живодерам.нет» провели митинг против убийства бездомных собак в Украине в преддверие Евро-2012.

«У памятника Грибоедову собралось более сотни человек, мы призвали людей обратить внимание на проблему животных, массово убиваемых перед футбольным чемпионатом на Украине, а также бойкотировать «кровавый турнир», - сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам организаторов акции, в митинге приняли участие известные российские артисты и художники.

«Участники митинга провели сбор подписей под обращение к президенту РФ с требованием принять закон, защищающий животных от жестокости»,- сказал один из активистов сообщества.

Зоозащитник добавил, что подобные акции проходят в 10 городах России и 11 странах Европы.

Напомним, осенью прошлого года в ходе визита на Украину посол Европейской ассоциации защиты животных и природы, немецкая принцесса Майя фон Гогенцоллерн потребовала от властей Украины прекратить массовые убийства бездомных собак.

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