В Москве тетради с изображением Сталина считают «развратом»

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В московских магазинах появились в продаже школьные тетради с изображением Иосифа Сталина, выпущенные в рамках серии «Великие имена России». Вождь всех народов представлен в виде парадного портрета со всеми орденами. Власти осуждают, но ничего сделать не могут.

Тетради продаются наборами по пять штук. Помимо Сталина, великие имена - это Императрица Екатерина II, академик-ракетчик Королев, полководец Кутузов и композитор Рахманинов.

На предпоследней странице «сталинской» тетрадки - подробный рассказ о Сталине, дополненный несколькими фотографиями, причем разного периода. В школьной тетради представлены архивные фотокадры из жандармского управления царской России, например полицейская карточка на Иосифа Джугашвили по кличке «Коба». Есть фотографии Сталина с Максимом Горьким и легендарным летчиком Чкаловым. При этом опубликованы и фотографии ГУЛАГа - заключенные и лагерные вышки, пишет Эхо Москвы.

Как указывается в очерке, Сталин был противоречивой фигурой не только для отечественной, но и для мировой истории. Рассказывается и о сталинских репрессиях, которые названы террором. Приводятся данные о том, что за годы его правления 640 тысяч человек были расстреляны, а около двух с половиной миллионов человек отправились в лагеря. Помимо этого рассказывается и о том, что именно при Сталине появилась мощная промышленность, и что при нем советская армия стала одной из сильнейших в мире, в результате чего была отражена агрессия Гитлера.

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Члены Общественной палаты РФ прокомментировали эту тему так: «Я не видел этих тетрадей, но если это правда - это какая-то дикость. Как бы не относились к этой личности, никто не отменял факта, что при Сталине погибло огромное количество людей. Если на школьных тетрадях появляется изображение этого человека, то, на мой взгляд, это сродни изображению свастике Гитлера»,- сказал главный редактор издания «Литература», члена ОП Сергея Волкова.

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Телеведущий Николай Сванидзе заявил, что тетради со Сталиным – «это морально-нравственный разврат». «Есть законы зрительного восприятия, когда ребенок видит эту роскошную обложку с красивым и усатым Сталиным, то он уже для него герой. В чисто воспитательном плане - это просто полный разврат».

Столичные власти также негативно отреагировали на появление в магазинах школьных тетрадей с портретом Сталина.

Фото:echo.msk.ru

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