На Ивано-Франковщине распространяют фальшивую «маляву» Тимошенко

На Прикарпатье распространяется обращение ко «всем патриотам», которое якобы написала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Как сообщает СМИ, «малява» оформлена в виде агитационной листовки кандидата в народные депутаты Юрия Деревянко: есть фото и краткая биография политика, призыв от его имени освободить Тимошенко и остановить «грубое наступление режима Януковича», сообщает Галицький кореспондент.

Партия Тимошенко собралась на баррикады. Фоторепортаж

«Большое изображение гламурно грустной Юли, которая держится руками за решетку, - неуклюжий монтаж, который вряд ли вызовет сочувствие у адресатов. Слишком заметно поблескивает на ее пальчике бриллиантовый перстень. Впрочем, наверное, так и задумывалось неизвестными авторами фальшивки», - пишет издание.

{1-}

Обращение Тимошенко на обороте листовки для убедительности написано от руки и даже с ошибками, как бы поспешно.

В тексте Тимошенко жалуется на коллег по партии, которые «обстряпывают свои частные дела», пока она в тюрьме. Надежду на освобождение из тюрьмы она связывает только с новыми депутатами-патриотами - такими, как Юрий Деревянко.

{2-}

«Лично я считаю лучшей кандидатурой в депутаты от Ивано-Франковской области Юрия Деревянко. Он уже показал свою преданность оппозиционной борьбе и лично мне, как единственному лидеру оппозиции. Именно господин Деревянко уполномочен мной составить списки настоящих борцов-оппозиционеров всегда революционной Галичины», - написала якобы Тимошенко.

«Не верьте всевозможным предсказателям, какими бы партийными билетами они не прикрывались. Много будет тех, кто говорит от моего имени, но уполномочен на это только Юрий Деревянко», - говорится в листовке.

Если верить информации в выходных данных, листовки тиражом 100 тысяч экземпляров напечатаны в типографии ЗАО «Сегодня Мультимедиа» (Киев), заказчик ООО «Политорг» (Ивано-Франковск), ответственный - Юрий Голляк.

По данным СМИ, Юрий Голляк - реальное лицо, директор «Всеукраинского благотворительного фонда Юрия Деревянко».

Новости по теме:

Первый раз без Тимошенко: как соратники будут добывать Юле волю



Тимошенко передала соратникам тюремный хлеб



БЮТ будет добиваться участия Тимошенко и Луценко в выборах





