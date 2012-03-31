Грищенко: какой мы будем страной, если станем выполнять все, что нам скажут

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Глава МИДа Украины Константин Грищенко заявляет, что Украина не воспринимает логику дополнительных условий в процессе подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

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«Какой мы будем страной, если будем принимать к выполнению все, что нам кто-то извне будет говорить. Следовательно, мы считаем Соглашение об ассоциации с ЕС достаточно важным и выгодным для обеих сторон, чтобы подписать его без дополнительных условий», - сказал Грищенко в интервью испанской газете El Pais.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Украина сталкивается с двойными стандартами, пишет Интерфакс-Украина.

По словам министра, бывший премьер-министр Исландии сейчас находится под судом по обвинению в неэффективном руководстве страной в период финансового кризиса, и никто в ЕС по этому поводу ничего не заявляет. Юлия Тимошенко осуждена за злоупотребление служебным положением при подписании газовых контрактов с Россией, которые обходятся Украине в миллиарды неоправданных убытков, и у европейских политиков это вызывает возмущение», - подчеркнул он.

Грищенко также признал, что украинская судебная система и уголовно-процессуальное законодательство в значительной степени не отвечают высоким европейским стандартам и в настоящее время проходят процесс реформирования, но в любом случае действующие законы и решения судов нужно уважать и выполнять.

При этом глава МИДа отметил, что Тимошенко имеет право подать иск в ЕСПЧ, решение которого Украина признает в соответствии со своими международными обязательствами.

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