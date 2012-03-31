Мать королевы Британии была дочерью поварихи

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Покойная мать правящей королевы Великобритании Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон – была дочерью французской поварихи. Такое предположение содержится в биографии королевы-матери, написанной Леди Колин Кэмпбелл (Lady Colin Campbell), сообщает The Daily Telegraph.

По версии писательницы, матерью Елизаветы Боуз-Лайон была повариха ее семьи, француженка Маргерит Родьер (Marguerite Rodiere). Семья Боуз-Лайон, в которой было уже восемь детей, не собиралась на этом останавливаться, но врачи порекомендовали графине Сесилии больше не рожать. Родьер, как утверждает биограф, стала для Елизаветы чем-то вроде «ранней версии суррогатной матери».

В доказательство своей теории Кэмпбелл приводит тот факт, что герцог и герцогиня Виндзорские дали Елизавете прозвище «Печенька» (Cookie, в английском языке это слово родственно слову «повар» - cook). Кроме того, в честь настоящей матери Елизавета получила одно из своих имен (ее полное имя звучит как Елизавета Анджела Маргерит Боуз-Лайон).

По мнению Кэмпбелл, аристократические круги Европы знали о том, что Сесилия Боуз-Лайон не является матерью ни Елизаветы, ни ее младшего брата Дэвида. При этом отцовство Клода Джорджа Боуз-Лайона, лорда Гламиса, сомнению не подвергалось.

Книга Кэмпбелл о королеве-матери появится на книжных прилавках в апреле 2012 года. Изложенная в ней версия происхождения Елизаветы уже вызвала осуждение у ряда историков. В частности, еще один биограф королевы-матери Хьюго Викерс (Hugo Vickers) заявил газете Daily Mail, что считает предположение Кэмпбелл «полной чушью».

Фото: alexhistory.narod.ru/

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