В Москве на Триумфальной площади задержали Эдуарда Лимонова и еще 60 человек

Московская полиция задержала около 60 наиболее активных активистов, пытавшихся провести несанкционированную акцию «Стратегии-31» на Триумфальной площади. Вместе с митингующими задержан и оппозиционер Эдуард Лимонов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в субботу вечером на Триумфальной площади собралось около 200 человек, которые предприняли попытку провести не санкционированное властями города мероприятие. Акцию освещали около ста представителей СМИ и блогеров - сообщает Интерфакс

В пресс-службе также отметили, что после неоднократных предупреждений о незаконности акции сотрудники полиции были вынуждены задержать около 60 ее наиболее активных участников, которые разворачивали плакаты и транспаранты, делали различные выкрики, а также зажгли несколько пиротехнических изделий, одно из которых попало в сотрудника полиции, причинив ему ожоги лица.

«Задержанные доставлены в отделы полиции для принятия решения в соответствии с законодательством», - сказали в пресс-службе.

Фото: ridus.ru

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