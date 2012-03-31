Защитники бездомных собак маршировали в центре Киева

31 марта, в десятках украинских и европейских городов прошли марши против убийства бездомных животных накануне Евро-2012.

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Киевские защитники животных присоединились к международному маршу против убийства бездомных животных в Украине накануне Евро-2012.

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Защитники животных вышли на улицы в Германии, Италии, Австрии, Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Греции, Чехии, Франции, Испании, Швейцарии, Польши, России, Беларуси, Казахстане и Украине, чтобы остановить убийства собак и кошек во время «зачистки территории» накануне Евро-2012.

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Активисты прошли маршем от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

Напомним, в центре Москвы зоозащитники сообщества «Живодерам.нет» провели митинг против убийства бездомных собак в Украине в преддверие Евро-2012.

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Кроме того, в Киев прибыли ветеринары для проведения мероприятий по стерилизации животных. Эта акция проходит при содействии принцессы Майи фон Гогенцоллерн и директора Европейской организации защиты природы и животных «ETN» Дитера Эрнста.

Эксперты также поделятся опытом со столичными ветврачами относительно новых и эффективных методов стерилизации.

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Как сообщал ранее Главред, осенью прошлого года в ходе визита на Украину посол Европейской ассоциации защиты животных и природы, немецкая принцесса Майя фон Гогенцоллерн потребовала от властей Украины прекратить массовые убийства бездомных собак.

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