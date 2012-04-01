Брейвик задумывал убить Обаму во время его визита в Норвегию

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Андерс Брейвик, обвиняемый в совершении двух терактов, унесших жизни 77 человек, замышлял покушение на президента США Барака Обаму во время вручения ему Нобелевской премии мира в Осло в 2009 году.

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Как утверждает СМИ, об этом стало известно во время допроса обвиняемого. Брейвик якобы сказал во время допроса, что покушение на президента США стало бы символической акцией, направленной не конкретно против Обамы, а против самого события и учреждения, так как Нобелевская премия, по его мнению, традиционно присуждается деятелям с левыми взглядами, а Брейвик называет себя «европейским антимарксистом», пишет Newsru.com. соссылкой на норвежскую газету Dagbladet.

Брейвик рассказал полиции о том, что он размышлял над разными вариантами нападения на Нобелевского лауреата с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля. В частности, он подумывал, что было бы хорошо переодеться в форму полицейского, но понимал, что осуществить акцию будет крайне трудно.

По данным СМИ, во время допроса Брейвик рассказал полицейским и о том, кто именно и какие именно события его «вдохновляли». Он упомянул, в частности, акцию исламских экстремистов, устроивших взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 1993 году, а также теракт в американском Оклахома-сити, совершенный в 1995 году Тимоти Маквеем. В обоих случаях террористы использовали машины.

Судебный процесс начнется 16 апреля 2012 года. 7 марта Брейвику было предъявлено официальное обвинение по статье 147а уголовного кодекса Норвегии. Обвинение разделена на два параграфа, они касаются событий в правительственном квартале и массовом расстреле на острове Утойя. Брейвик обвиняется в совершении теракта, повлекшего смерть людей и «попытке нарушить главные основы функционирования общества» и запугать общество. Новый закон, который представлен на рассмотрение Стортинга (парламент Норвегии), поможет упечь Андерса Брейвика за решетку до конца его дней.

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