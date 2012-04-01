Кот Медведева сбежал в Украину

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Кот президента России Дмитрия Медведева Дорофей все же сбежал от руководителя РФ. При этом он собирался направиться в Украину.

Об этом было сообщено в недавно появившимся микроблоге Дорофея в сети "Твиттер" в воскресенье, 1 апреля. Примечательно, что через час после публикации запись о бегстве была удалена.

В записи, сделанной от имени Дорофея, его бегство из дома президента связывается с победой Владимира Путина на президентских выборах и скорой сменой власти в России. "Дмитрий отдает власть Владимиру и, боюсь, он отдаст ему меня. Все знают о любви г-на Путина к собакам, поэтому ничем хорошим эта затея не закончится", - говорится в микроблоге.

Также там от имени животного объясняется, что он выбрал Украину в связи с тем, что здесь больше демократии, чем в РФ.

"Последние выборы убедили меня, что власть в нашей стране фактически передается по наследству, а я - не кресло президента, и не хотел бы, чтобы со мной так поступали", - отметили авторы записи от лица Дорофея.

"Уверен, что в Украине мне будут обеспечена намного более перспективная карьера и достаточное количество еды", - резюмировал кот. Он также поинтересовался, каких животных любит украинский президент Виктор Янукович.

Напомним, первые данные о пропаже Дорофея появились в российских СМИ несколько дней назад.

Сам Медведев опроверг исчезновение животного, но пользователи Сети отнеслись к этому сообщению с недоверием.

Фото:upi.org.ua

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