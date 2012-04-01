У Януковича планируют обновить Конституцию в два этапа

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Советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам Конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук заявила, исходя из рекомендаций Венецианской комиссии и других органов Совета Европы усовершенствовать Конституцию можно в два этапа.

На первом этапе будут проведены реформы правосудия, местного самоуправления и правоохранительной системы. Второй может быть ориентирован на комплексное обновление Конституции Украины, пишет ZN.UA

По ее словам, большинство юристов пришли к выводу, что возврат к Конституции 1996 года не дал ответа на основные проблемы украинской демократии, поскольку была только реанимирована (с определенными изменениями) модель власти, существовавшая в течение 1996—2006 гг.

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«Вместе с тем это способствовало решению вопроса стабильности и управляемости в государстве. Однако я стою на позиции, что такой вариант развития был и остается ресурсом ограниченного времени. Кроме того, определенные проблемы порядка внесения изменений в Конституцию Украины в 2004 году, а также возврата к Основному Закону в редакции 1996 года путем принятия решения Конституционным судом Украины только усугубили проблему демократической легитимности власти во всех ее аспектах», — пишет политик.

Как отметила Ставнийчук, существующая ситуация требует взвешенного анализа применения действующей Конституции и предыдущих изменений, проведения содержательного обсуждения возможных вариантов модернизации Основного Закона Украины.

«Хотя уже сегодня, исходя из рекомендаций Венецианской комиссии и других органов Совета Европы, очевидно, что будущий конституционный процесс может быть организован в два этапа. Первый связан с наработкой конституционных инициатив качественного улучшения реформы правосудия и реформы правоохранительной сферы, проведением реформы местного самоуправления», — сказала она.

Второй этап, по мнению Ставнийчук, может быть ориентирован на комплексное обновление Конституции Украины, утверждение качественно новой демократической модели политической системы европейского образца, соблюдение стандартов, прав и свобод человека, народовластие, гарантий их реализации, эффективного государственного управления.

Фото: vip.glavred.info

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Источник: <a href="http://lb.ua/news/2012/03/02/139582_prezident_naznachat.html">http://lb.ua/news/2012/03/02/139582_prezident_naznachat.html</a>