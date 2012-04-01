Германия договаривается с Украиной о лечении Тимошенко в Берлине

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Правительство Германии ведет переговоры с Киевом о возможном лечении экс-премьера Юлии Тимошенко в Берлине.

По словам представителя правительства ФРГ, федеральное правительство ведет переговоры с правительством Украины, чтобы сделать возможным лечение госпожи Тимошенко в Германии», - сообщает Укринформ со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

Ход подобных переговоров агентству подтвердила и пресс-секретарь берлинской клиники Charite, врачи которой обследовали Тимошенко в Качановской колонии.

«Переговоры в этом направлении между нашей клиникой и украинской стороной ведутся», - сказала она.

По данным немецких СМИ, переговоры ведутся непосредственно между АП Украины Виктора Януковича и ведомством федерального канцлера Ангелы Меркель.

Как пишет издание, Киев даже заверил Берлин, что хочет создать юридическую основу, чтобы сделать возможным лечение украинских заключенных за рубежом. Со своей стороны, руководство Charite готово принять Тимошенко на лечение в Берлине.

Как сообщалось, врачи берлинской клиники Charite, которые осмотрели Тимошенко в Качановской исправительной колонии в феврале, настаивают на немедленном лечении пациентки за пределами исправительного учреждения.

По данным украинской пенитенциарной службы, экс-премьер пока отказывается от лечения в украинских медицинских учреждениях.

Недавно первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что украинская власть на данный момент изучает возможность лечения Тимошенко в Германии.

фото: tymoshenko.ua

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