США выделили Украине 67,5 млн на создание ядерной установки

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В обмен на отказ Украины от использования высокообогащенного урана, США выделили $67,5 млн на создание ядерной установки при Харьковском физико-техническом институте.

Как сообщил доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАНУ Иван Карнаухов, который возглавляет проект по созданию ядерной установки, все необходимые контракты относительно создания ядерной установки еще не заключены, хотя Меморандум по вопросам ядерной безопасности между правительством Украины и правительством США обязывал сделать это до марта 2012 года, сообщает ZN.UA.

По его словам, некоторые компоненты установки уже изготовлены и приняты нами у разработчиков из разных стран — Великобритании, Швейцарии, Германии, России, Китая, Украины. Но большая часть заказов уже размещена в нашей стране. На сегодняшний день американской стороной подписано контрактов на $67,5 млн», — сказал физик.

В то же время, по словам ученого, все необходимые контракты еще не заключены, хотя Меморандум по вопросам ядерной безопасности между правительством Украины и правительством США обязывал сделать это до марта 2012 года.

«Еще не подготовлены необходимые контракты на $5,5 млн, поскольку мы не провели соответствующие разработки, это опять же наше упущение. Точнее, даже не упущение, это просто невозможно было сделать. Нам достался чрезвычайно большой объем работ», — пояснил он.

По словам Карнаухова, на территории размещения будущей установки в данный момент завершаются строительные работы нулевого цикла.

«Сооружение здания несколько откладывается и будет завершено в ноябре текущего года. Но действующий контракт на сооружение этого здания подписан, и нет никаких сомнений, что американцы его выполнят, поскольку это юридически обязывающий документ», — подчеркнул ученый.

Ранее Главред писал, что Соединённые Штаты договорились с Украиной, что выделят ей более 60 миллионов долларов на ликвидацию высокообогащённого урана и строительство исследовательской ядерной установки.

26 сентября 2011 в Нью-Йорке госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Украины Константин Грищенко подписали меморандум о взаимопонимании в ядерном сотрудничестве безопасности.

Согласно документу, Украина обязалась до марта 2012 года, до следующего саммита по ядерной безопасности, избавиться от всех своих запасов высокообогащенного урана.

США в свою очередь обязуются предоставить Украине финансовую и техническую помощь, чтобы способствовать ликвидации высокообогащённого урана и модернизации украинских гражданских ядерных исследовательских объектов.

фото: class-fizika.narod.ru

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