Cпецслужба Британии разоблачила покушение на Закаева

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Спецслужба Британии MI5 узнала о готовящемся покушении на эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, которое должно было произойти на улице в Лондоне.

Как сообщают СМИ, посредником в совершении преступления выступал 45-летний россиянин, отстаивающий право остаться в Великобритании. Его имя не называется, известно лишь, что он отец шести детей и бывший военнослужащий. В судебных документах он обозначается как Е1, пишет The Telegraph.

Предполагаемым заказчиком убийства Закаева является глава Чечни Рамзан Кадыров, а Е1 должен был предоставить исполнителям ценную информацию.

По данным спецслужбы MI5, Е1 причастен к убийству бывшего охранника Кадырова Умара Исмаилова в Вене в 2009 году.

Е1 и его семья впервые приехали в Великобританию в 2003 году в качестве беженцев из Чечни. В 2009 году ему отказали в гражданстве, хотя его жена и дети уже стали подданными Великобритании. При этом ему предоставили бессрочный вид на жительство.

В 2010 году, когда Е1 покидал Великобританию, ему сказали не возвращаться, поскольку у него не будет права обжаловать отказ в гражданстве на территории королевства. Однако он вернулся, был задержан и из-под ареста начал судебную тяжбу за право подавать апелляцию на британской территории.

MI5 настаивает, что E1 представляет серьезную угрозу безопасности. Именно поэтому информация о покушении на Закаева, которое готовилось с участием Е1, была раскрыта в суде.

Между тем, сам Закаев в интервью газете заявил, что именно об этой попытке покушения на него ему неизвестно, однако его пытались убить ранее. «Сейчас в Великобритании больше российских шпионов, чем во времена Холодной войны. Я думаю, британские власти и спецслужбы знают это. Ничего не изменится, пока Владимир Путин не сдаст свои позиции в России. Они будут и дальше пытаться навредить мне и всем своим политическим врагам», - сказал он.

Фото: Getty

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