Куклу Барби без волос сделали для детей, перенесших химиотерапию

{1-}

Компания Mattel объявила о решении пополнить линейку всемирно известных игрушек новой куклой Барби, отличительной чертой которой станет полное отсутствие волос.

Пресс-секретарь Mattel Алан Хиловиц (Alan Hilowitz) сообщил, что новая игрушка будет выпущена как "подруга Барби", в комплекте с ней будут продавать несколько париков и различные аксессуары сообщает РИА Новости.

Новая кукла не попадет на прилавки магазинов, и будет распространяться в больницах, среди детей, проходящих лечение, сопровождающееся потерей волос.

У Кейт Миддлтон появится восковая фигура и кукла Барби (ФОТО)

Решение было принято после того как онлайн-кампания "Bald and Beautiful" ("Лысая и прекрасная"), запущенная в январе мамами девочек, прошедших химиотерапию, получила поддержку более чем 150 тысяч пользователей. Джейн Бингхэм и Ребекка Сайпин надеялись убедить руководство компании Mattel в необходимости выпуска Барби без привычных шикарных локонов.

Бингхэм и Сайпин уверены, что новая версия любимой девочками игрушки поможет маленьким пациенткам легче пережить изменения, происходящие в их внешности. "Мы хотим, чтобы девочки знали, что их самооценка не должна зависеть от волос, даже без них они остаются красивыми", - объясняет Бингхэм.

Барби была создана одной из основательниц Mattel Рут Хэндлер в 1959 году. С тех пор было продано более миллиарда кукол в более чем 150 странах мира. Сейчас Барби выпускается практически всех рас и представляют более 50 различных профессий. В 1997 году компания выпустила куклу, находящуюся в инвалидном кресле.

Фото: lookhowfarwevecome.org/

Новости по теме:

В Иране запретили продавать куклу Барби



Куклу Барби заподозрили в пособничестве педофилам



В Калифорнии умер создатель куклы Барби

