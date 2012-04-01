Туареги берут под контроль север Мали

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Повстанцы-туареги, воюющие с правительственными силами на севере африканской страны Мали 1 апреля окружили город Тимбукту - последний административный центр, контролируемый армейскими подразделениями.

Об этом говорится в распространенном сообщении сепаратистов из «Национального движения за освобождение Азавада» (НДОА). Так туареги называют свое будущее государство, пишет Newsru.com.

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Восстание туарегов происходит на фоне бунта в армии Мали. 22 марта солдаты объявили о низложении президента Амаду Туре и о намерении передать власть новому демократически избранному правительству. Мятежники учредили Национальный комитет по восстановлению демократии и государства.

Туареги воспользовались кризисом в Мали и стали захватывать города на севере страны. Они возобновили с удвоенной силой борьбу за независимость в тех регионах, которые считают своей родиной. НДОА добивается независимости для северных пустынных районов Мали

Руководитель созданного мятежниками в Мали Национального комитета по восстановлению демократии и государства капитан Амаду Санного обратился за помощью к международному сообществу в борьбе с сепаратистским движением кочевого племени. Ситуацию на севере страны он назвал критической.

Численность племен туарегов превышает 5 млн человек. Они проживают в Мали, Алжире, Ливии, Марокко, Буркина-Фасо и Нигере

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