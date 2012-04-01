В Москве полиция перекрыла Красную площадь

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В Москве перекрыли Красную площадь. О причинах перекрытия информации нет, однако известно, что 1 апреля на площади должна была пройти акция движения «За честные выборы», сторонники которого планировали прийти на площадь с белыми ленточками.

Площадь перекрыта полностью - со стороны Васильевского спуска, со стороны Ильинки и со стороны Манежной площади. Как сообщается в твиттере движения «За честные выборы», у площади в мегафон объявляют, что она закрыта «в связи с проведением незаконных мероприятий», сообщает Лента.ру.

Как сообщил один из полицейских, площадь будет закрыта до позднего вечера. Несмотря на перекрытие площади организаторы акции призывают людей приехать и собраться на нулевом километре.

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Официальных комментариев о перекрытии площади пока нет. В пресс-службе ФСБ России сообщили, что обеспечением порядка на площади занимается Федеральная служба охраны России.

Неделю назад аналогичная акция на Красной площади закончилась задержаниями. Тогда были задержаны 33 человека с белыми ленточками. Похожую акцию активисты движения «За честные выборы» пытались провести на Красной площади 8 марта, тогда было задержано семь человек.

Чтобы избежать закрытия площади и задержаний, акцию 1 апреля движение намеревалось провести в виде флеш-моба, у нее не было конкретного времени начала и конца, людей просто приглашали «погулять в исторический центр Москвы с друзьями в любое время 1 апреля».

фото: spravedlivo-online.ru

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