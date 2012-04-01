Богатырева хочет вернуть доверие людей к прививкам

{1-}

Сегодня 60-70% украинцев привлечены к иммунопрофилактике. За последние пять лет Украина не достигла стопроцентного охвата населения прививками.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Это говорит о высоком уровне недоверия к иммунизации. И причина этого не только в вопросе качества или цены на вакцину. Негативным настроениям относительно профилактических прививок способствует конъюнктурная активность некоторых СМИ и политическая ангажированность антивакцинальных организаций. Добавляется к этому еще и позиция некоторых медиков, которые открыто или скрыто отговаривают родителей от проведения прививок детям», - сказала Богатырева.

Кто не хочет прививать детей, пусть отложит деньги на похороны - врач

«Не понимаю, как это могут делать люди, которые имеют современную медицинскую образование!» - отметила она.

Министр не отрицает необходимости защиты от осложнений тех, кого вакцинируют.

«А кто защитит врача, который позволил вакцинацию, и медсестру, которая провела прививки в соответствии с инструкциями, но осложнения все-таки произошли?» - спросила министр.

Она выразила убеждение в том, что пока медицинский работник не будет чувствовать себя защищенным через закон в процедуре вакцинации, обезопасить людей от инфекционных заболеваний безопасным, эффективным и дешевым способом - иммунопрофилактикой - будет невозможно.

Богатырева также акцентировала внимание на той обеспокоенности, которую высказывает Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения по поводу ситуации с иммунопрофилактикой в Украине. И это накануне Евро-2012.

«Во многих странах болельщикам уже рекомендуют получить прививку перед поездкой в Украину. Это порождает здоровые амбиции доказать, что мы не дикари и сможем создать безопасную санитарно-эпидемическое среду в стране», - подчеркнула Богатырева.

Новости по теме:

Гостям Евро-2012 советуют сделать прививки перед посещением Украины



Богатырева не знает, чем заняться в Минздраве



Врач рассказала, когда нужно делать прививки от гриппа









