С 1 апреля пенсии шахтерам повысились на 48 гривен

В Украине с сегодняшнего дня, 1 апреля, были повышены пенсии для шахтеров.

Об этом сообщает «Урядовий кур'єр».

В частности, согласно закону о повышении престижности шахтерского труда, на 48 гривен повышена минимальная пенсия шахтера.

С сегодняшнего дня минимальный размер пенсии шахтера составит 2514 гривен.

Шахтерские пенсии также будут повышены с 1 — до 2532 гривен, с 1 октября — до 2568 гривен, с 1 декабря — до 2652 гривен.

Также шахтерам повышена доплата к пенсии на одного иждивенца (в связи с утратой кормильца вследствие травмы или профессионального заболевания). С 1 апреля она установлена на уровне 838 гривен (повышение на 16 гривен), с 1 июля — 844 грн., с 1 октября — 856 грн., с 1 декабря — 884 грн.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, с 1 марта 2012 года на 45 гривен была повышена пенсия для пяти миллионов пенсионеров в Украине.

В связи с этим Министерство социальной политики напомнило, что законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено ежегодное повышение трудовых пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы в Украине по сравнению с предыдущим годом.

«Перерасчету подлежат пенсии, размер которых в течение прошлого года вырос менее чем на 3,52%», - отметили в министерстве.

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