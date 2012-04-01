Чечетов рассказал о последних ангелах на Земле

{1-} Народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов выступает за цивилизованное решение в Украине проблемы бездомных животных.

Об этом сообщает УНН.

«Я считаю, что собаки – последние ангелы на Земле. Человек может предать, говорить в глаза одно, а за глаза – другое. Собака не предаст. За это я люблю собак», - заявил Чечетов.

Он также высказался против решения проблемы бездомных животных «звериными отстрелами».

«Необходимо решать проблемы бездомных животных, как это решается на Западе, в Европе», - отметил Чечетов.

Следует добавить, что сам Чечетов является владельцем собаки породы чау-чау.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, вчера, 31 марта в Киеве прошел Международный марш в защиту бездомных животных в Украине.

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