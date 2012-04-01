В киевском метро разрешат курить

{1-} В киевском метрополитене будет снят запрет на курение на платформах, а также будут пущены вагоны для курящих с пепельницами и усиленным кондиционированием.

Об этом сообщили осведомленные источники.

Таким образом Киевский метрополитен решил пойти навстречу курящим киевлянам, для которых все больше мест для курения становятся недоступны.

Напомним, недавно Комиссия по вопросам наименований и памятных знаков Киевской городской государственной администрации поддержала обращение Общества украинского языка Киевского национального университета имени Шевченко по изменению проектного названия станции метро «Ипподром» на название «Одесская».

Об этом сообщил член комиссии по вопросам наименований и памятных знаков исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Александр Бригинец.

«Есть определенная традиция, когда на выезде из Киева находится станция метро, которая своим названием символизирует определенное направление - Минская, Черниговская, Харьковская… Теперь будет еще и Одесская, которая к тому же связана с Одесской площадью, которая находится рядом», – отметил Бригинец.

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