На похоронах патриарха в Египте в давке погибли семь человек

{1-} В результате давки, которая возникла у гроба патриарха коптской христианской церкви папы Шенуда III, которого похоронили в монастыре, в 100 километрах севернее Каира, семь человек погибли и двое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает news24.com.

Среди погибших – девушки 13 и 16 лет.

Давка произошла в монастыре преподобного Бишоя, куда 21 марта был доставлен гроб с телом патриарха и где он, согласно его завещанию, был захоронен.

После захоронения папы Шенуда III в Вади-Натрон ежедневно к стенам монастыря стекаются тысячи паломников-христиан со всего Египта, чтобы поклониться гробу патриарха.

В субботу в монастырь приехало особенно много паломников, и трагедию предотвратить не удалось.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, 17 марта коптская церковь Египта официально объявила, что папа Шенуда III скончался на 89-м году жизни в Каире после продолжительной болезни.

Шенуда III более 40 лет возглавлял Коптскую православную церковь – одну из старейших христианских церквей мира, представляющую самую большую христианскую общину Ближнего Востока.

В Египте насчитывается 10 млн коптов, и многие из них взяли отпуск до похорон патриарха, которые должны состояться через три дня.

Представители Египта и всего мира отдают дань уважения патриарху Коптской церкви.

По словам президента США Барака Обамы, Шенуда III призывал к терпимости и межконфессиональному диалогу.

фото: baznica.info

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