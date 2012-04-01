Мать Брейвика отмывала деньги для сына

{1-} Мать Андерса Брейвика, обвиняемого в совершении двойного теракта в Норвегии, призналась на допросе в том, что помогла сыну легализовать около 400 тысяч норвежских крон (более 52,5 миллионов евро - прим.ред.).

Об этом сообщили в воскресенье норвежские СМИ, передает РИА «Новости».

Напомним, Брейвик обвиняется в том, что 22 июля 2011 года он устроил взрыв у комплекса правительственных зданий в центре Осло, где находится канцелярия премьер-министра, в результате которого погибли восемь человек. Спустя несколько часов злоумышленник открыл стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утёйя недалеко от столицы Норвегии. Там были убиты 69 человек.

Брейвик сразу же после первых допросов признался в совершении терактов, однако виновным себя не считает.

Полиция установила, что в 2003 и 2006 года на счетах Брейвика за границей находилось порядка 3,6 миллионов крон. В то время он занимался продажей поддельных аттестатов через интернет. И эта торговля оказалась гораздо более прибыльной, чем предполагалось ранее.

«Покупатели фальшивых аттестатов оплачивали документы через PayPal, E-Gold или переводили средства на банковский счет Брейвика в Латвии. Затем Брейвик снимал наличные в банкоматах Осло с помощью иностранных кредитных карточек», - сообщают норвежские СМИ.

При этом, чтобы не возбудить подозрений, Брейвик каждый раз снимал небольшие суммы. Мать Брейвика, как установила полиция, клала эти деньги на свой банковский счет, чтобы затем вернуть сыну.

«На допросе мать рассказала, что открыла три банковских счета на свое имя. Она также созналась в том, что помогла сыну «отмыть» таким образом около 400 тысяч норвежских крон», - отмечают в Норвегии.

Полиция уже обнаружила 14 банковских счетов в семи странах мира, которые могут иметь отношение к Брейвику.

Счета, помимо Латвии, находятся в Эстонии, США, Доминикане, Антигуа и других странах.

Начало судебного процесса над Брейвиком запланировано на 16 апреля.

фото: thesun.co.uk

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