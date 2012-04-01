В России со льдины сняли 675 рыбаков

{1-} В России завершена операция по спасению 675 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Обследование морской акватории с воздуха и с помощью плавсредств показало, что людей на льдинах больше нет.

Сообщение о том, что в районе села Взморье Долинского района Сахалина уносит в открытое море рыбаков на льдине, поступило сегодня около 12 часов по местному времени.

По предварительной информации, на льдине были около 400 человек. Как выяснилось позже, их оказалось больше.

В спасательной операции были задействованы вертолеты и восемь плавсредств, в том числе суда на воздушной подушке.

Фото: стоп-кадр с телеканала Россия 24

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