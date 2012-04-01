США вдвое увеличат финансирование сирийской оппозиции

{1-} США вдвое увеличат финансовую помощь сирийским оппозиционерам.

Об этом со ссылкой на госсекретаря США Хиллари Клинтон передает «Lenta.ru».

Как стало известно по итогам встречи «Друзей Сирии» 1 апреля, в ближайшее время Вашингтон выделит повстанцам дополнительные 12 миллионов долларов.

Вторая встреча «Друзей Сирии» - группы из более чем 60 стран, выступающих за смену режима в стране – прошла в Стамбуле. Участники встречи приняли решение о создании рабочей группы, которая выработает новые санкции в отношении режима сирийского президента Башара Асада.

Члены группы встретятся в Париже в течение ближайших двух недель.

В ходе встречи Хиллари Клинтон выразила надежду, что более жесткие санкции вынудят Асада прекратить кровопролитие в стране.

В настоящее время США помогают сирийским повстанцам не только финансированием. Вашингтон, в частности, предоставляет оппозиционерам средства связи, которые должны помочь им координировать свои действия и поддерживать контакт с внешним миром.

Отметим, что ранее МИД России заявил, что подозревает группу «Друзей Сирии» в подготовке иностранного вмешательства.

Россия вместе с Китаем также два раза наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии из-за опасений вмешательства в сирийские дела извне. Москва, однако, пообещала оказать «всяческую помощь» в урегулировании конфликта в Сирии спецпосланнику ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннану.

Аннан посетил Сирию в марте 2012 года. 27 марта стало известно, что Башар Асад согласился с планом мирного урегулирования ситуации в стране, предложенным Аннаном.

План предполагает прекращение огня, доступ гуманитарных организаций во все регионы Сирии и создание механизма мониторинга. Вооруженные столкновения в Сирии, однако, до сих пор не прекратились.

31 марта представитель сирийского МИДа заявил, что правительственные войска не уйдут из сирийских городов, пока обстановка в них не стабилизируется.

С начала вооруженного противостояния между оппозиционерами и войсками Асада, по подсчетам ООН, погибли более 9 тысяч человек. Антиправительственные выступления в Сирии начались больше года назад.

фото: i-r-p.ru

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