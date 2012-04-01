Сегодня, 1 апреля, католики всего мира отмечают Пальмовое воскресенье, аналог православного Вербного воскресенья.

Пальмовое воскресенье празднуют в память о том дне, когда Иисус въехал в Иерусалим, и весь город приветствовал его с пальмовыми ветвями в руках.

В этот день Ватикан проводит торжественную службу, на которой Папа Римский обращается к верующим. Проходит праздничная церемония и в самом Иерусалиме – в Храме Гроба Господня.

Шествуя вокруг храма, прихожане олицетворяют людей, вышедших навстречу Спасителю.

Напомним, что процессия Вербного воскресенья восходит к традиции Иерусалимской церкви и датируется IV веком. Первые упоминания о процессии с ветвями на Западе относятся к VII веку.

Со временем появился обряд благословения ветвей, предваряющий процессию. Согласно «Католической энциклопедии», в Средние века во главе шествия несли Евангелие, крест, Святые Дары (в Англии и Нормандии), деревянное изваяние осла, на котором устанавливалась статуя Христа (в Германии).

В Милане Христа на осле символически представлял архиепископ на коне.

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