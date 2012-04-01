Президент Пакистана впервые за 7 лет посетит Индию

Президент Пакистана Асиф Али Зардари планирует в апреле посетить Индию.

Об этом сообщает ВВС.

По словам официальных лиц в Пакистане, президент хочет побывать в суфийском храме города Аджмере.

Пока непонятно, будут ли включены в программу поездки встречи с индийскими политиками.

Отметим, что это будет первый визит пакистанского лидера в соседнюю страну за семь лет.

В последние месяцы напряженность в отношениях между этими двумя ядерными странами уменьшилась, благодаря ряду встреч на высоком уровне и усилиям по налаживанию торговых связей.

Новости по теме:

Индия готовится к войне с Китаем

Китай доволен авианосцем, сделанным из украинского «Варяга» (ФОТО)

Японские националисты вышли протестовать против Китая

Китай и Япония снова ссорятся из-за необитаемых островов

Японский премьер объяснит позицию по спорным островам