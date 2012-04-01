Президент Пакистана впервые за 7 лет посетит Индию

Президент Пакистана Асиф Али Зардари планирует в апреле посетить Индию.
Об этом сообщает ВВС.
По словам официальных лиц в Пакистане, президент хочет побывать в суфийском храме города Аджмере.
Пока непонятно, будут ли включены в программу поездки встречи с индийскими политиками.
Отметим, что это будет первый визит пакистанского лидера в соседнюю страну за семь лет.
В последние месяцы напряженность в отношениях между этими двумя ядерными странами уменьшилась, благодаря ряду встреч на высоком уровне и усилиям по налаживанию торговых связей.
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