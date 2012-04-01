Две аварии в Украине унесли жизни десяти человек

{1-} В Украине две аварии стали причиной гибели десяти человек.

Одна авария произошла вчера, 31 марта, в селе Калиновка Макаровского района Киевской области на автодороге Киев-Чоп в 18:30. В ДТП с участием двух легковых и грузового автомобилей погибли 5 человек, передает «РБК-Украина».

Сегодня утром, 1 апреля, в 05:20, на трассе Знаменка – Луганск – Изварино, (в 3 км от Знаменки, Кировоградской области) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля «Мерседес» и легкового автомобиля ВАЗ-2110.

В результате погибли 5 человек (трое мужчин и две женщины), травмирован водитель грузового автомобиля.

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