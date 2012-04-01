В центре Ташкента взорвалась автозаправка

{1-} В центре Ташкента на автозаправочной станции произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает местный портал Olam.uz.

Точной информации о происшедшем пока нет, однако по некоторым данным, на АЗС взорвался резервуар с топливом.

Некоторые очевидцы сообщили, что жертвы есть как среди сотрудников станции, так и среди прохожих.

Официальных данных о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Заправка, на которой произошел взрыв, расположена в центре города.

В радиусе километра от места взрыва перекрыты дороги, на место происшествия выехали пожарные, скорая помощь и милиция.

Фото: Olam.uz.

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