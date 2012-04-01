Лайнер Azamara Quest вернулся в порт после пожара - украинцы не пострадали

{1-} Круизный лайнер Azamara Quest, который сутки дрейфовал в океане из-за пожара на борту, прибыл в порт Сандакан на острове Борнео, Малайзия.
Об этом сообщает ВВС.
По словам оператора судна, экипажу удалось восстановить энергоснабжение на борту лайнера.
Напомним, как сообщал «Главред», пожар в машинном отделении лайнера вспыхнул 30 марта, через день после того, как судно отправилось в круиз.
Команде удалось своими силами потушить возгорание, после чего судно легло в дрейф из-за неисправности двигателей.
На борту Azamara Quest находились более тысячи человек – в основном туристы из США и Европы. Также на горящем судне находилось четверо украинцев и двое россиян.
Представители оператора лайнера – компании Azamara Club Cruises сообщили, что пять членов экипажа отравились угарным газом, но среди пассажиров пострадавших нет, они также сообщили, что по прибытии в Малайзию круиз будет прерван, а клиенты получат соответствующую компенсацию.
Судном Azamara Quest владеет вторая по величине круизная компания Royal Caribbean.
Напомним, в ночь на 14 января круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находилось более 4 тысяч человек, потерпел крушение у берегов Италии.
Жертвами катастрофы стали 30 человек, двое до сих пор считаются пропавшими без вести. С судна были эвакуированы 35 украинцев.
фото: marinetraffic.com
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