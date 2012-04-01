В Германии на акции против капитализма арестовано 500 митингующих

{1-} Во Франкфурте-на-Майне арестованы около 500 участников акции против капитализма и антикризисной политики Евросоюза.

Во время столкновений с демонстрантами были ранены 15 сотрудников полиции, передает УНИАН.

Несколько тысяч человек в субботу, 31 марта, провели во Франкфурте демонстрацию против капитализма и антикризисной политики Евросоюза.

Демонстрация возобновилась в воскресенье утром, 1 апреля. В городе произошли столкновения с полицией, которая арестовала 465 человек.

По данным полиции, в митинге принимали участие около 4 тысяч человек. Манифестанты планировали прорваться к штаб-квартире Европейского центрального банка, однако полиция воспрепятствовала участникам акции.

По словам организаторов, группа из 200 митингующих отделилась от почти шеститысячной массы демонстрантов и направилась в центр города, где протестующие устроили погромы, акты вандализма и столкновения со стражами порядка.

«Полиция Франкфурта вмешалась в ситуацию на завершающей стадии акции. Мы прекратили акцию и не несем ответственности за то, что произошло позже», - отметил представитель левой коалиции антикапиталистов M31, принимавших участие в митинге.

В коалиции отметили, что «всего из-за нескольких разбитых витрин» полицейские подразделения напали на демонстрантов, в стычках несколько десятков человек получили ранения.

Нарушители порядка портили дорожные знаки, стены и витрины домов пачкали краской, бросали камнями в здания дорогих отелей в центральной части Франкфурта.

Протестующие забрасывали стражей порядка камнями и бутылками. Также были разбиты окна магазинов и офисов. Серьезно пострадал один полицейский, он находится в реанимации.

Фото: Robert Stolarik for The New York Times

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