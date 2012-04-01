Борцы за мир атаковали штаб-квартиру НАТО

{1-} В Брюсселе около 500 пацифистов были задержаны полицией за атаку на штаб-квартиру НАТО в воскресенье, 1 апреля.

Об этом сообщил один из инициаторов акции, передает РИА «Новости».

По словам организатора, в акции «НАТО, игра закончена» (NATO game over) участвовали около 800 активистов движения за мир из 11 стран Европы – Бельгии, Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Финляндии, Швеции, Турции, Италии, Португалии и Испании.

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Непосредственно попытку перелезть через ограду вокруг натовской штаб-квартиры предприняли 500 пацифистов, однако сделать это удалось лишь около 20 из «штурмовиков», остальным помешали усиленные наряды полиции.

Штурмовавшие намеревались повесить замки на двери главного офиса НАТО.

«Этой акцией мы хотим заявить лидерам стран НАТО, которые соберутся на саммит альянса 20-21 мая в Чикаго: «Мы не хотим противоракетной обороны (для Европы), мы не хотим солдат НАТО в Ливии или Афганистане, и мы не хотим опасного, бесполезного и незаконного ядерного оружия (на территории Европы)», - заявил организатор акции.

фото: wikipedia.org

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