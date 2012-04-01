УЕФА признал договорным матч Евро-2008

УЕФА признал отборочный матч Евро-2008 между сборными Норвегии и Мальты договорным.

Об этом со ссылкой на издание Malta Independent сообщает ИТАР-ТАСС.

Глава Футбольной ассоциации Мальты Норман Дарманин Демайо рассказал, что организация предоставила УЕФА 500-страничный доклад по отборочному матчу Евро-2008 между Норвегией и Мальтой, который закончился со счетом 4:0.

Доклад основывался на совместном расследовании ассоциации и местной полиции.

По итогам разбирательства оказалось, что встреча носила договорной характер, и подозреваемыми сейчас проходят около 30 человек, из которых 23 были допрошены.

Матч попал в список 40 игр хорватского букмекерского синдиката, который был арестован в немецком Бохуме.

В ходе судебного процесса один из подсудимых Марио Цвртак признался, что встречался с тремя футболистами сборной Мальты в одном из отелей Осло перед этой встречей.

Вердикт по этому матчу УЕФА вынесет до конца текущего сезона.

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