Националисты, осужденные за отпиливание головы Сталина, оспорят приговор

{1-} В апелляционному суде Запорожья в понедельник, 2 апреля, девять членов национал-патриотической организации «Тризуб», осужденных за спиливание головы памятнику Сталину, оспорят приговор суда.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как известно, суд приговорил «тризубовцев» к условному сроку и 109 тысячам гривен компенсации материального ущерба.

«Все 9 осужденных по резонансному делу – обезглавливанию памятника Сталину, установленного на территории Запорожского областного комитета КПУ, не считают себя виновными, и называют свой поступок принципиальной гражданской позицией», - заявили представители осужденных.

«Поэтому мы намерены оспаривать вердикт Жовтневого районного суда, приговорившего их к условным срокам – от 2 до 3 лет, а также выплату ущерба обкому КПУ в сумме 109 тысяч гривен», - отметили защитники.

Напомним, как сообщал «Главред», памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ.

28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст, отрезав ему голову. Ответственность за содеянное взяла на себя националистическая организация «Тризуб».

В новогоднюю ночь, 31 декабря, неизвестные взорвали памятник Сталину, однако установить их личности следствию пока не удалось.

Обвинение в повреждении памятника Сталину в Запорожье было предъявлено 9 «тризубовцам», они были арестованы, однако 13 апреля Жовтневый районный суд Запорожья освободил их на время судебного процесса из-под ареста на поруки народных депутатов Украины.

В ходе судебных заседаний подсудимые отмечали, что «своими действиями отстаивали честь, достоинство, и память миллионов украинцев, пострадавших в результате сталинских репрессий».

12 декабря 2012 года Жовтневый районный суд Запорожья огласил приговор 9 активистам Всеукраинской организации «Тризуб», обезглавившим памятник Сталину.

Подсудимые были приговорены на сроки от 2 до 3 лет лишения свободы с отсрочкой приговора на 1-3 года, а также обязаны выплатить компенсацию владельцу памятника, обкому Коммунистической партии Украины, в размере 109 828 гривен.

В период испытательного срока осужденным запрещено покидать пределы Украины.

фото: politsovet-info.ya.ru

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