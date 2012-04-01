В Одессе открыли памятник Высоцкому с золотым сердцем

{1-} В саду скульптур Литературного музея Одессы сегодня, 1 апреля, был открыт памятник Владимиру Высоцкому, созданный скульптором Олегом Черноивановым.
Об этом сообщает «Думская».
Памятник является скульптурной композицией: Владимир Высоцкий с «золотым сердцем» в руках окружен многочисленными музами.
Новый памятник, по открыли дети в присутствии мэра Одессы Алексея Костусева и губернатора Одесской области Эдуарда Матвийчука.
Напомним, сегодня, 1 апреля, в Одессе проходил традиционный карнавал Юморина-2012, посвященный Евро-2012.
Отметим, милиция настояла на запрете продажи алкогольных напитков, в том числе пива, в местах проведения Юморины.
Празднование Юморины- 2012 прошло при участии около тысячи туристов из Японии.
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Фото: Думская
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