Лидер оппозиции выиграла выборы в Мьянме

{1-} Лидер Национальной лиги за демократию (НЛД), оппозиционер и нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи выиграла выборы в парламент Мьянмы, сообщает Reuters со ссылкой на представителей НЛД.

Согласно предварительным данным, обнародованным представителями оппозиции, Сан Су Чжи побеждает на 82 из 129 участков ее избирательного округа. Официальные данные избирательная комиссия пока не опубликовала.

Аун Сан Су Чжи впервые лично участвовала в выборах. В1990 году, когда ее партия победила, сама она находилась под домашним арестом.

Итоги тех выборов были аннулированы правящей с 1962 года военной хунтой, а Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет. Всеобщие выборы 2010 года в Мьянме, по мнению как представителей оппозиции, так и стран Запада, прошли нечестно.

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