Новый судья Тимошенко расторгал браки и судил милиционеров-садистов

{1-} 36-летний харьковский судья Константин Садовский, который будет рассматривать дело ЕЭСУ в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, является универсалом - он расторгал браки и судил милиционеров-садистов.

Слушать дело ЕЭСУ Садового назначила специальная электронная система, сообщает «Сегодня».

Напомним, по делу ЕЭСУ экс-премьера обвиняют в денежных махинациях, самая крупная из которых — она переложила долг компании $405,5 млн на бюджет Украины (до 12 лет тюрьмы).

Тимошенко по делу ЕЭСУ добавят 12 лет тюрьмы - адвокат

Будущий судья Тимошенко в Харькове ведет как гражданские, так и уголовные дела. Согласно «Единому госреестру судебных решений», Садовский рассматривал расторжение брака из-за измены, дележ гаража, взыскание коммунальных долгов за воду и перерасчет пенсий детям войны. Среди уголовных — воровство мобилок, групповые кражи, разбой.

А на днях Садовский рассматривал нашумевшее в Харькове дело против троих милиционеров, которые подозреваются в избиении задержанного. По данным прокуратуры, харьковчанина Евгения Звенигородского незаконно задержали, избили и оставили в парке умирать. Садовский распорядился отправить дело на дорасследование.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 марта прокуратура Харьковской области передала в Киевский райсуд Харькова уголовное дело в отношении Тимошенко, однако предварительное заседание по делу не назначено.

фото: wek.com.ua

Новости по теме:

Стало известно имя судьи Тимошенко в Харькове

Харьковских милиционеров обвинили в убийстве задержанного

Тимошенко могут перевезти на лечение в Германию - ГПУ