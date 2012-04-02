Новый судья Тимошенко расторгал браки и судил милиционеров-садистов

{1-} 36-летний харьковский судья Константин Садовский, который будет рассматривать дело ЕЭСУ в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, является универсалом - он расторгал браки и судил милиционеров-садистов.
Слушать дело ЕЭСУ Садового назначила специальная электронная система, сообщает «Сегодня».
Напомним, по делу ЕЭСУ экс-премьера обвиняют в денежных махинациях, самая крупная из которых — она переложила долг компании $405,5 млн на бюджет Украины (до 12 лет тюрьмы).
Тимошенко по делу ЕЭСУ добавят 12 лет тюрьмы - адвокат
Будущий судья Тимошенко в Харькове ведет как гражданские, так и уголовные дела. Согласно «Единому госреестру судебных решений», Садовский рассматривал расторжение брака из-за измены, дележ гаража, взыскание коммунальных долгов за воду и перерасчет пенсий детям войны. Среди уголовных — воровство мобилок, групповые кражи, разбой.
А на днях Садовский рассматривал нашумевшее в Харькове дело против троих милиционеров, которые подозреваются в избиении задержанного. По данным прокуратуры, харьковчанина Евгения Звенигородского незаконно задержали, избили и оставили в парке умирать. Садовский распорядился отправить дело на дорасследование.
Ранее «Главред» сообщал, что 29 марта прокуратура Харьковской области передала в Киевский райсуд Харькова уголовное дело в отношении Тимошенко, однако предварительное заседание по делу не назначено.
фото: wek.com.ua
Новости по теме:
Стало известно имя судьи Тимошенко в Харькове
Харьковских милиционеров обвинили в убийстве задержанного